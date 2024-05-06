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Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 6 мая действовал в районах Шхема, Туль-Карема, Тубаса

время публикации: 06 мая 2024 г., 06:03 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 06:08
ЦАХАЛ в ночь на 6 мая действовал в районах Шхема, Туль-Карема, Тубаса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 6 мая действовали в Шхеме (в том числе в Аскаре) и около Шхема (в Усрине), в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе), в Тубасе, а также в Бейтунии (к западу от Рамаллы), в Аль-Фауаре (к югу от Хеврона), в Хусане (к западу от Бейт-Лехема), в Джайусе (к северу от Калькилии).

Происходили столкновения. Задержаны подозреваемые.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 6 мая.

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