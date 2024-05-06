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Израиль

"Аль-Манар": ЦАХАЛ атаковал цели в глубине ливанской территории

время публикации: 06 мая 2024 г., 02:32 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 02:34
"Аль-Манар": ЦАХАЛ атаковал цели в глубине ливанской территории
Moshe Shai/FLASH90

Телеканал "Аль-Манар" передал, что в ночь на 6 мая самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Баальбекской долине, расположенной на севере Ливана.

По данным телеканала, в результате этого авиаудара были ранены трое граждан.

Последний раз в этом районе военно-воздушные силы Израиля действовали 17 апреля. Тогда был объект противовоздушной обороны "Хизбаллы".

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