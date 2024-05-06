"Аль-Манар": ЦАХАЛ атаковал цели в глубине ливанской территории

Телеканал "Аль-Манар" передал, что в ночь на 6 мая самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Баальбекской долине, расположенной на севере Ливана.

По данным телеканала, в результате этого авиаудара были ранены трое граждан.

Последний раз в этом районе военно-воздушные силы Израиля действовали 17 апреля. Тогда был объект противовоздушной обороны "Хизбаллы".