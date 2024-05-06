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Израиль

Тревога "Цева адом" на Голанских высотах: "Хизбалла" выпустила около 30 ракет

время публикации: 06 мая 2024 г., 09:01 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 09:50
Тревога "Цева адом" на Голанских высотах
Фото NEWSru.co.il

В 9:01-9:02 6 мая тревога "Цева адом" прозвучала на Голанских высотах, в том числе в Кацрине. Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел.

В 9:06 была повторная тревога в районе Кидмат Цви, на юге Голанских высот.

Были зафиксированы пуски примерно 30 ракет с ливанской территории.

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за этот обстрел.

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