ЦАХАЛ подтвердил нанесение серии ударов по целям в Ливане и Сирии

ЦАХАЛ подтверждает, что в ночь на 6 мая израильские ВВС атаковали военную базу террористической организации "Хизбалла" в районе Ас-Сафри, к северу от Баальбека, на северо-востоке Ливана.

Кроме того, были нанесены удары по целям на юге Ливана – в районах Рамия, Айта аш-Шааб, Маруахин, Джабль-Балат.

Артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель в районе ферм Шебаа.

Также ЦАХАЛ подтверждает, что вечером 5 мая израильские танки обстреляли цели на юге Сирии после того, как были зафиксированы два пуска ракет с сирийской территории. Ракеты упали на открытой местности, ущерб причинен не был.