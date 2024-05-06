ЦАХАЛ подтвердил нанесение серии ударов по целям в Ливане и Сирии
время публикации: 06 мая 2024 г., 08:18 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 08:27
ЦАХАЛ подтверждает, что в ночь на 6 мая израильские ВВС атаковали военную базу террористической организации "Хизбалла" в районе Ас-Сафри, к северу от Баальбека, на северо-востоке Ливана.
Кроме того, были нанесены удары по целям на юге Ливана – в районах Рамия, Айта аш-Шааб, Маруахин, Джабль-Балат.
Артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель в районе ферм Шебаа.
Также ЦАХАЛ подтверждает, что вечером 5 мая израильские танки обстреляли цели на юге Сирии после того, как были зафиксированы два пуска ракет с сирийской территории. Ракеты упали на открытой местности, ущерб причинен не был.