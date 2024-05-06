x
06 мая 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2024
|
06 мая 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение серии ударов по целям в Ливане и Сирии

время публикации: 06 мая 2024 г., 08:18 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 08:27
ЦАХАЛ подтвердил нанесение серии ударов по целям в Ливане и Сирии
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ подтверждает, что в ночь на 6 мая израильские ВВС атаковали военную базу террористической организации "Хизбалла" в районе Ас-Сафри, к северу от Баальбека, на северо-востоке Ливана.

Кроме того, были нанесены удары по целям на юге Ливана – в районах Рамия, Айта аш-Шааб, Маруахин, Джабль-Балат.

Артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель в районе ферм Шебаа.

Также ЦАХАЛ подтверждает, что вечером 5 мая израильские танки обстреляли цели на юге Сирии после того, как были зафиксированы два пуска ракет с сирийской территории. Ракеты упали на открытой местности, ущерб причинен не был.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2024

213-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2024

"Аль-Манар": ЦАХАЛ атаковал цели в глубине ливанской территории