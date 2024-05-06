День памяти жертв Холокоста: в Израиле прозвучала траурная сирена

В Израиле продолжают отмечать День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления, установленный в память о шести миллионах евреев, убитых в годы Второй Мировой войны нацистами и их пособниками.

В 10:00 на всей территории Израиля прозвучала двухминутная траурная сирена. Во время сирены остановилось движение людей и транспорта по всей стране.

Сразу после сирены в Яд ва-Шеме началась церемония возложения венков.

В 11:00 в Кнессете начнется церемония "У каждого есть имя" – депутаты будут зачитывать имена погибших в Холокосте, в том числе о своих близких.

Мероприятия, посвященные траурной дате, пройдут и в других мемориальных центрах – таких, как кибуц Лохамей а-Гетаот и кибуц Яд-Мордехай.