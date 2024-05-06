ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в секторе Газы, в том числе в Рафиахе
время публикации: 06 мая 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 09:40
ЦАХАЛ продолжает военную операцию в Газе, уничтожая боевиков и террористическую инфраструктуру. Действуют силы 99-й дивизии действуют в центре сектора.
В ночь на 6 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов в районе Рафиаха (Рафаха), откуда вчера велся минометный обстрел КПП "Керем Шалом". Удары были нанесены по позиции снайпера, по сооружению, которое использовали боевики, и по террористической инфраструктуре.
Бойцы 679-й бригады выявили группу вооруженных боевиков, после чего ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террористов.
Сообщается, что в течение последних суток ВВС ЦАХАЛа атаковали множество целей по всему сектору Газы. Вертолеты ЦАХАЛа были задействованы для нанесения ударов по зданию, откуда боевики вели огонь по израильским военным.
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