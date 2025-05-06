20-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Бней-Браке

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице А-Кишон в Бней-Браке, где автомобиль сбил девушку в возрасте около 20 лет и прижал ее к забору.

Прибыв на место происшествия, медики оказали пострадавшей неотложную помощь, остановив сильное кровотечение. После этого она была доставлена в больницу "Бейлинсон" в тяжелом, но стабильном состоянии.