20-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Бней-Браке
время публикации: 06 мая 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 18:00
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице А-Кишон в Бней-Браке, где автомобиль сбил девушку в возрасте около 20 лет и прижал ее к забору.
Прибыв на место происшествия, медики оказали пострадавшей неотложную помощь, остановив сильное кровотечение. После этого она была доставлена в больницу "Бейлинсон" в тяжелом, но стабильном состоянии.
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