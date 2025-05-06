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Израиль

20-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Бней-Браке

ДТП
Бней-Брак
время публикации: 06 мая 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 18:00
20-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Бней-Браке
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице А-Кишон в Бней-Браке, где автомобиль сбил девушку в возрасте около 20 лет и прижал ее к забору.

Прибыв на место происшествия, медики оказали пострадавшей неотложную помощь, остановив сильное кровотечение. После этого она была доставлена в больницу "Бейлинсон" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Израиль
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