"Русское мошенничество" : житель Нетании арестован за обман русскоязычных стариков

Разрешена к публикации информация об аресте подозреваемого в мошенничестве, жертвами которого стали десятки русскоговорящих пожилых людей. В ходе расследования было установлено, что 61-летний житель Нетании звонил пострадавшим, выдавая себя за представителя различных организаций, включая телекоммуникационные компании, банки, полицию, "Хеврат Хашмаль" и другие.

Он убеждал жертв перевести ему деньги различными способами: передать наличными через курьера, скачать на мобильные телефоны приложения удаленного доступа, с помощью которых мошенник снимал деньги с их счетов, он также просил пострадавших отдать их кредитные карты курьеру "для проверки".

Общий объем мошенничества оценивается в четверть миллиона шекелей. Собрав улики, полиция перевела расследование в открытую фазу, и во вторник, 6 мая, сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством задержали подозреваемого. Суд продлил срок его содержания под стражей до 11 мая.

Полиция вновь обращается к общественности с просьбой проявлять бдительность и осторожность при любом обращении от незнакомых лиц. Важно, чтобы пожилые люди и их дети соблюдали ряд важных правил:

– не передавайте личную информацию, финансовые данные и цифровые коды человеку, которого вы не знаете лично, даже если он представляется по телефону как представитель той или иной организации. Найдите время и сами свяжитесь с соответствующим учреждением.

– относитесь с подозрением к сообщениям, телефонным звонкам или электронным письмам, в которых вас просят выполнить некие срочные действия.

– не переходите по ссылкам от неизвестного источника, особенно если вам предлагается бонус или приз.

– используйте надежные и уникальные пароли для каждого сайта или сервиса, двухфакторную идентификацию, избегайте использования одного и того же пароля на нескольких сайтах.

– регулярно проверяйте и отслеживайте операции на своем банковском счете и кредитных картах, немедленно сообщайте о любой подозрительной активности.

– цель мошенников – запугать вас, поэтому крайне настороженно относитесь к сообщениям о том, что на вашем счете происходят подозрительные операции, ваш интернет будет отключен, ваша информация стала достоянием мошенников: прекратите разговор и свяжитесь сами с банком, провайдером, полицией, не перезванивая на тот же номер, а по официальным номерам.

– обязательно консультируйтесь с членом семьи, с другом или доверенным лицом перед любым непонятным для вас действием: не верьте заявлениям, что ваши дети "в курсе ситуации", свяжитесь с детьми лично.