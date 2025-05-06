В больницу "Зив" доставили еще десять раненых сирийских друзов
время публикации: 06 мая 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 10:37
За последние двое суток в больницу "Зив" в Цфате были доставлены еще десять сирийских друзов, получивших ранения в столкновениях на сирийской территории.
"Силы ЦАХАЛа развернуты в южном регионе Сирии, чтобы не допустить проникновения вражеских сил в регион и деревни друзов. Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием ситуации в плане готовности к обороне и различными сценариями развития событий", – заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.