Второе обвинение против Эяля Яфе – в том числе в непристойных действиях в отношении полицейской

Во вторник, 6 мая, прокуратурой подано было подано второе обвинительное заключение против Эяля Яфе (72 года или 73 года) из Ган-Нера – активиста протестной группы ветеранов войны Судного дня.

Он обвинен в участии в незаконной демонстрации, создании помех сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей и совершении непристойных действий.

Согласно обвинительному заключению, 25 марта 2025 года подсудимый принял участие в демонстрации, проходившей возле здания Кнессета в Иерусалиме, с целью заблокировать подъездные пути к нему. Во время демонстрации обвиняемый вместе с другими участниками перекрыл дорогу и проигнорировал приказ полиции освободить территорию. После нескольких попыток полиции разогнать толпу, обвиняемый вернулся, чтобы снова перекрыть дорогу. Кроме того, обвиняемый подошел к одной из женщин-полицейских, сотруднице полиции Тель-Авива, находившейся на месте происшествия, и прижался к ней нижней частью тела, одновременно совершая в отношении нее непристойные действия. Это произошло, когда сотрудница полиции наклонилась к другому протестующему, намереваясь убрать его с проезжей части.

Первое обвинительное заключение против Эяля Яфе было подано месяц назад, 6 апреля. Он был обвинен в незаконном хранении оружия и боеприпасов – автомата Калашникова, пистолета-пулемета, светошумовой гранаты и гранаты со слезоточивым газом, а также 12 патронов и других боеприпасов.