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Израиль

ДТП около Петах-Тиквы, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 06 мая 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 12:12
ДТП около Петах-Тиквы, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Около полудня 6 мая на дороге 4711 около промышленного комплекса "Хацав", восточней Петах-Тиквы, столкнулись два автомобиля. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина 44 лет.

Пострадавший направлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Состояние пострадавшего тяжелое и стабильное.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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