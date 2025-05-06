ДТП около Петах-Тиквы, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 06 мая 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 12:12
Около полудня 6 мая на дороге 4711 около промышленного комплекса "Хацав", восточней Петах-Тиквы, столкнулись два автомобиля. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина 44 лет.
Пострадавший направлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Состояние пострадавшего тяжелое и стабильное.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.