В Рафиахе арестовали командиров ХАМАСа, которые дали ценную информацию

В районе Шабура в Рафиахе, на юге сектора Газы, были арестованы террористы ХАМАСа, один из которых был причастен к бойне 7.10 и отвечал за содержание в плену заложников-израильтян.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают, что террористы были задержаны несколько недель назад бойцами 188-й бронетанковой бригады "Барак", действовавшими в Рафиахе.

Арестованы командиры ХАМАСа Юсуф Мухаммад Маршад Кади (он командовал взводом террористов, 7 октября 2023 года проникшим в Израиль, участвовал в резне, а впоследствии отвечал за содержание в плену заложников, которые позже были освобождены в рамках сделки по "обмену пленными") и Мухаммад Маруан Махмуд Зараб (он командовал подразделением снайперов ХАМАСа и был причастен ко многим нападениям на израильтян). При задержании при них не было огнестрельного оружия – только несколько ножей.

ШАБАК заявляет, что в ходе допросов этих командиров ХАМАСа была получена ценная разведывательная информация о местонахождении террористической инфраструктуры на юге сектора Газы.

Несколько недель назад была завершена операция по окружению Рафиаха. ЦАХАЛ продолжает действовать в этой части сектора.

Отметим, что в районе Рафиаха ЦАХАЛом ведутся не только боевые действия. Израильские военные строят здесь терминалы для раздачи гуманитарной помощи жителям сектора Газы. Планируется организовать раздачу помощи так, чтобы к ней имели прямой и исключительный доступ мирные жители, а не боевики террористических группировок.

5 мая было объявлено о начале в Газе новой операции ЦАХАЛа "Колесницы Гидеона", задачей которой является разгром террористов и освобождение всех удерживаемых заложников. Многие военные эксперты высказывают сомнение в возможности достижения этих двух целей одновременно.