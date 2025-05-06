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Израиль

Источники в Газе: не менее 17 убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа в Аль-Бурейдже

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 06 мая 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 19:03
Источники в Газе: не менее 17 убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Аль-Бурейдже
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Источники в секторе Газы утверждают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по "гражданскому объекту" в Аль-Бурейдже - по зданию бывшей школы UNRWA, в которой проживают беженцы.

Агентство "Шехаб" пишет, что из-под обломков извлечены 17 тел погибших, в том числе детей.

ЦАХАЛ ранее многократно заявлял, что ХАМАС использует гражданское население в качестве "живого щита" и ведет террористическую деятельность на гражданских объектах.

Израиль
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