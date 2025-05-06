Источники в Газе: не менее 17 убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа в Аль-Бурейдже

Источники в секторе Газы утверждают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по "гражданскому объекту" в Аль-Бурейдже - по зданию бывшей школы UNRWA, в которой проживают беженцы.

Агентство "Шехаб" пишет, что из-под обломков извлечены 17 тел погибших, в том числе детей.

ЦАХАЛ ранее многократно заявлял, что ХАМАС использует гражданское население в качестве "живого щита" и ведет террористическую деятельность на гражданских объектах.