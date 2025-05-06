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Израиль

Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу с Владимиром Путиным

Биньямин Нетаниягу
Владимир Путин
время публикации: 06 мая 2025 г., 18:01 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 18:22
Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу с Владимиром Путиным
Пресс-служба Кремля

Пресс-служба Кремля сообщила

о состоявшемся телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным.

В сообщении говорится, что лидеры двух стран "обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой победы. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающих в Израиле ветеранам".

В ходе беседы стороны обсудили "различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений".

Канцелярия израильского премьер-министра подтвердила информацию о состоявшейся беседе, добавив, что Нетаниягу в ходе разговора подчеркнул "решающий вклад Красной Армии в победу над нацистами и отметил значимость многочисленных еврейских бойцов и командиров в этой войне".

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