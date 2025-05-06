Ежегодный всесторонний отчет госконтролера Израиля: факты, цифры и рекомендации

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал во вторник, 6 мая, ежегодный всесторонний отчёт, охватывающий широкий круг тем.

В отчете упомянуты: освобождение земельных участков концерна военной промышленности и их восстановление; информационные системы и киберзащита на муниципальных выборах; защита информации и кибербезопасность в Управлении земель Израиля; финансовая отчетность государства Израиль на 31.12.2023 – государственные инвестиционные фонды; аспекты обслуживания граждан в Управлении земель Израиля; готовность правительства к интеграции целей устойчивого развития (SDGs) в свою работу; защита от ущерба, причиняемого наводнениями; управление кадровыми ресурсами в Центральной избирательной комиссии в Кнессет; доступ к высшему образованию для ультраортодоксального сектора – последующий аудит.

Освобождение земельных участков концерна военной промышленности: загрязнённые территории бывших заводов ТААС продолжают угрожать жизни и здоровью граждан

С момента основания государства израильская военная промышленность (ТААС) десятилетиями размещалась на десятках тысяч дунамов земли, включая районы в Рамат а-Шароне, Герцлии, Рамле и других городах. На этих участках, многие из которых граничат с жилыми кварталами, зафиксированы значительные загрязнения почвы и грунтовых вод, в том числе взрывчатыми веществами и боеприпасами. Несмотря на давние обязательства государства очистить территории, большинство объектов до сих пор не подверглись полному восстановлению. С 1992 по 2023 год в этих зонах произошел ряд инцидентов: взрывы, пожары, утечка токсичных веществ. При этом Израиль остаётся единственной страной из членов ОЭСР без законодательного регулирования в области загрязнения почвы.

Министерство обороны, минфин, Управление земель Израиля и другие структуры не реализовали свои обязательства по финансированию и координации очистки. Планы по перемещению заводов в Негев откладываются, в том числе из-за войны "Железные мечи". По оценке экспертов задержка эвакуации объектов в районе Шарона приводит к потере дохода в размере около 4 миллиардов шекелей и тормозит реализацию проектов по строительству 36600 квартир и коммерческой недвижимости. Некоторые участки до сих пор небезопасны – в них проникают гражданские лица, проходят массовые мероприятия, обнаруживаются открытые ямы и остатки взрывчатки. Несмотря на частичный прогресс, контроль за ситуацией слабый, процедуры непрозрачны, а риски для общества сохраняются.

Информационные системы и киберзащита на муниципальных выборах, критические сбои в киберзащите и управлении IT-системами

В ходе проверки, проведённой в 2023-2024 годах, госконтролёр выявил существенные пробелы в подготовке и обеспечении цифровой безопасности местных выборов. Были обнаружены многочисленные технические и организационные сбои: ключевые системы использовались без предварительного анализа угроз и уязвимостей, не имели соответствующих кибер-защитных оболочек и не мониторились в реальном времени. В день выборов не работал централизованный киберцентр (SOC), а системы, включая новые компоненты на публичном облаке за границей, не прошли полную проверку и не получили утверждение профильных органов.

Среди других проблем – ручной ввод данных, оставленные без охраны конфиденциальные материалы, технические сбои, массовые жалобы от избирательных комиссий, слабая защита избирательных списков и отсутствие координации между госорганами. Более 69% руководителей участков сообщили о серьёзных трудностях с основными IT-системами. Также не был реализован единый механизм контроля между МВД, Центральной избирательной комиссией и другими регулирующими органами, что привело к дублированию усилий и растрате ресурсов.

Государственные инвестиционные фонды: беспрецедентный дефицит, хаос в управлении фондами и рост долгов

В условиях войны "Железные мечи" 2023 год завершился рекордным чистым бюджетным дефицитом в 132 млрд шекелей. Расходы государства выросли на 26% по сравнению с 2022 годом и достигли 785 млрд шекелей, при этом доходы сократились на 42 млрд. Одновременно усилился внешний и внутренний заём – общий объём госдолга за год увеличился до 160 млрд шекелей, а соотношение долга к ВВП выросло до 61,9%. Международные рейтинговые агентства отреагировали понижением кредитного рейтинга Израиля. Несмотря на общий рост активов, обязательства государства достигли 3,347 трлн шекелей, что ставит под вопрос устойчивость системы в случае затяжного конфликта.

Управление государственными фондами – непрозрачно, неэффективно и хаотично. Госконтролер выявил, что у министерства финансов отсутствует точный учёт всех бюджетных и внебюджетных фондов: часть фондов создана без формального одобрения, многие не имеют чётко определённых целей или правил использования. В отчётах отражены лишь 16 из 54 внебюджетных фондов, что подрывает прозрачность. 63% фондов не имеют установленной процентной ставки по вложениям у главного бухгалтера, что грозит потерей реальной стоимости средств. Также зафиксированы случаи перенаправления средств на иные нужды без единого механизма или правовой базы.

Провал в реализации Целей устойчивого развития (SDG): Израиль не выполнил обязательства

В 2015 году Израиль вместе с другими странами ООН принял "Повестку 2030" – международную стратегию с 17 целями устойчивого развития (SDG) в области экономики, общества и экологии. В 2019 году правительство Израиля официально обязалось интегрировать эти цели в работу министерств, назначив министерство иностранных дел и министерство охраны окружающей среды ответственными за координацию процесса. Однако к 2024 году, спустя пять лет с момента принятия решения, не был утверждён ни один национальный индикатор, не представлено ни одного ежегодного отчёта правительству или ООН, а все попытки межведомственного сотрудничества провалились. Принятая модель координации оказалась нефункциональной: органы, на которые возложена ответственность, не обладают полномочиями и ресурсами для реализации поставленных задач.

Кроме того, правительство не выделило ни одного шекеля на реализацию повестки вне рамок существующих бюджетов, что серьёзно подорвало способность выполнять поставленные задачи. Госконтролёр призвал немедленно сформировать реальный координационный центр с полномочиями, ресурсами и ответственностью – либо официально изменить правительственное решение 2019 года и передать задачу в другие руки.

Госконтролер выявил многочисленные недостатки в управлении человеческими ресурсами в Центральной избирательной комиссии

За три года бюджет выборов увеличился почти на 250 млн шекелей, а численность сотрудников – на 59% (с 46,000 до 73,000 человек), при этом доля работников из арабского и ультраортодоксального секторов, а также выходцев из Эфиопии осталась существенно ниже как правительственных целевых показателей, так и их доли в общем населении. Более половины руководящих должностей в окружных комиссиях заняли госслужащие, что ограничивает возможности для иных кандидатов. Кроме того, 30% работников трудились свыше 16 часов в сутки, совмещая это с основной работой – вопреки Закону о труде и отдыхе.

Несмотря на критику в предыдущих отчётах, многие из указанных проблем не были устранены. Комиссия по-прежнему не публикует данные о зарплатах сотрудников в объёме, принятом для госструктур, а представительство женщин в руководстве окружных комиссий остаётся низким. Госконтролёр Матаньягу Энгельман призвал пересмотреть масштаб вовлечения ресурсов, ускорить цифровизацию выборов, обеспечить справедливое представительство разных групп, ввести ротацию на посту гендиректора и усилить прозрачность в публикации данных.

Доступ к высшему образованию для ультраортодоксального сектора

Несмотря на значительные вложения – около 200 миллионов шекелей в 2023-2024 учебном году – доля ультраортодоксов среди студентов остаётся значительно ниже их доли в обществе: лишь около 17000 человек, при том что целевым показателем было 19000. Особенно остро выделяется низкий процент мужчин: менее 2% мужчин из ультраортодоксального сектора в возрасте от 18 до 40 лет учатся в вузах, и только 69% из них завершают обучение, по сравнению с 82% среди женщин того же сектора и 77% среди мужчин в общей популяции. Преобладающее большинство (81%) продолжают обучение в условиях гендерной сегрегации или в Открытом университете, а более половины выпускников выбирают педагогические специальности, слабо связанные с рыночным спросом.

Проведённая проверка показала, что хоть часть проблемных моментов была частично решена, основные системные барьеры остаются: нехватка разнообразия образовательных направлений, высокая доля отчислений, слабая интеграция в трудовой рынок и ограниченные действия по вовлечению мужчин. Только недавно были пересмотрены критерии финансирования, чтобы поощрять приём студентов, не изучавших базовые предметы в школе, что должно помочь повысить охват среди мужчин. Начаты пилотные проекты по открытию учебных центров в периферии, но их влияние предстоит оценить. Отчёт подчёркивает необходимость не просто расширения доступа, а выстраивания устойчивой и целенаправленной стратегии интеграции ультраортодоксального сектора в высшее образование и экономику.