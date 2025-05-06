Министр туризма Кац против Нетаниягу: "Не морочь голову"

На заседании правительства, состоявшемся 5 мая, министр туризма Хаим Кац подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Как сообщает "Кан", министр туризма назвал "глупостями" слова премьер-министра об ударах по Йемену. Согласно опубликованной информации, в ходе заседания Кац сказал, чтобы Нетаниягу "не морочил голову". Он также заявил, что глава правительства "создает шум, тратит деньги и вооружения", в то время как этот вопрос надо было бы оставить США. Кац также сказал, что все это не имеет смысла до тех пор, пока не достигнута победа над Ираном.

В ответ на эти слова Каца Нетаниягу ответил: "Хаим, я не могу в этом форуме вдаваться в подробности. Если ты хочешь, зайди потом ко мне в офис, и мы поговорим наедине на эту тему".

Сообщается, что позицию Хаима Каца поддержал министр по делам Иерусалима Меир Поруш: "Зачем мы тратим деньги? Зачем мы вмешиваемся? Шамир не отвечал на атаки из Ирака, когда войну вели американцы. Зачем вмешиваться?"

На это Нетаниягу сказал: "Есть вещи, которые США делают, есть вещи, которые они не делают. В Ираке была коалиция, которая действовала на земле".

Эта дискуссия происходила до того, как ЦАХАЛ нанес удар по объектам хуситов в Йемене.