На базе Тель а-Шомер и на севере Израиля проходят военные учения
время публикации: 06 мая 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 08:13
Сегодня, 6 мая, с утра до полудня на территории базы Тель а-Шомер проходят военные учения. "В рамках учений будет наблюдаться активное перемещение транспортных средств и военнослужащих, будет огорожена территория", – предупреждает пресс-служба ЦАХАЛа.
Также военные учения с утра до вечера будут проходить в прибрежной зоне от Рош а-Никра до Нагарии, на северо-западе Израиля. Будет наблюдаться перемещение кораблей и катеров ВМС ЦАХАЛа, будут слышны взрывы.
ЦАХАЛ просит граждан не беспокоиться.