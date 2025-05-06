На базе Тель а-Шомер и на севере Израиля проходят военные учения

Сегодня, 6 мая, с утра до полудня на территории базы Тель а-Шомер проходят военные учения. "В рамках учений будет наблюдаться активное перемещение транспортных средств и военнослужащих, будет огорожена территория", – предупреждает пресс-служба ЦАХАЛа.

Также военные учения с утра до вечера будут проходить в прибрежной зоне от Рош а-Никра до Нагарии, на северо-западе Израиля. Будет наблюдаться перемещение кораблей и катеров ВМС ЦАХАЛа, будут слышны взрывы.

ЦАХАЛ просит граждан не беспокоиться.