x
06 мая 2025
|
последняя новость: 08:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2025
|
06 мая 2025
|
последняя новость: 08:33
06 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На базе Тель а-Шомер и на севере Израиля проходят военные учения

Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 06 мая 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 08:13
На базе Тель а-Шомер и на севере Израиля проходят военные учения
Flash90

Сегодня, 6 мая, с утра до полудня на территории базы Тель а-Шомер проходят военные учения. "В рамках учений будет наблюдаться активное перемещение транспортных средств и военнослужащих, будет огорожена территория", – предупреждает пресс-служба ЦАХАЛа.

Также военные учения с утра до вечера будут проходить в прибрежной зоне от Рош а-Никра до Нагарии, на северо-западе Израиля. Будет наблюдаться перемещение кораблей и катеров ВМС ЦАХАЛа, будут слышны взрывы.

ЦАХАЛ просит граждан не беспокоиться.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook