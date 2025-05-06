Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 6 мая, температура повысится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 12-25 градусов, в Тель-Авиве – 14-24, в Хайфе – 16-22, в Эйлате – 20-32, в Беэр-Шеве – 13-29, в Мицпе-Рамоне – 14-28, на побережье Мертвого моря – 19-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-24, в Ариэле – 12-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-26, на Голанских высотах – 12-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду-четверг ожидается повышение температуры. В пятницу-субботу – жарко, особенно во внутренних районах.