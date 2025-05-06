Во вторник, 6 мая, начальник генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир, глава общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар и члены Форума Генерального штаба провели совещание, в ходе которого были утверждены планы военной операции "Колесницы Гидеона" в Газе.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Как сообщалось ранее, в рамках новой операции ЦАХАЛ планирует расширить боевые действия в секторе Газы.

5 мая пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин выступил с официальным заявлением. Он рассказал о переходе от операции "Сила и меч" к расширенным боевым действиям в секторе Газы – операции "Колесницы Гидеона". "Сегодня 49-й день операции "Оз ве-Херев" ("Сила и меч"), целью которой является усиление давления на ХАМАС, чтобы привести его к переговорам об освобождении заложников, – подчеркнул Дефрин. – У этой операции много достижений: ликвидации высокопоставленных террористов, открытие оси Мораг, значительное повреждение террористической инфраструктуры, уничтожение "Бригады Рафиаха" и полный контроль над территорией между Филадельфийской осью и осью Мораг. Но несмотря на все эти достижения, ХАМАС не сдает свои позиции". "У нас есть четкий упорядоченный план, и мы переходим к следующему, более мощному этапу – к операции "Мерквот Гидеон" – "Колесницы Гидеона". Цель операции – возвращение наших заложников, разрушение и свержение режима ХАМАСа. Это две взаимосвязанные цели. Операция будет включать широкомасштабное наступление, для которого будет проведена эвакуация большей части населения сектора Газы, продолжение ударов с воздуха, разрушение инфраструктуры". По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа, модель, примененная в Рафиахе, будет распространена и на другие районы сектора Газы. Для расширения операции ЦАХАЛ проводит массовую мобилизацию резервистов. "Мобилизация проводится после тщательного анализа потребностей и с глубоким пониманием, какая нагрузка упала на наших людей, – подчеркнул Дефрин. – Мы работаем над созданием определенности и стабильности для резервистов наряду с поддержкой для них и для их семей. Резервисты – опора ЦАХАЛа, мы признаем и ценим их вклад. Мобилизация в эти дни очень непростая задача, но она проводится, чтобы вернуть наших заложников, добиться решающей победы и завершить войну". По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля, ХАМАС ошибся, оценивая решимость Израиля, и продолжает пребывать в заблуждении. "Именно ХАМАС преступно напал на нас, именно он наносит ущерб собственному населению, именно он несет разрушения и опустошение, – подчеркнул Дефрин. – Только на этой неделе мы видели, как боевики ХАМАСа грабили магазины и воровали еду у собственных людей в лагере беженцев Шати. Это возмутительно". Пресс-секретарь ЦАХАЛа напомнил, что Израиль ведет войну, подобной которой еще не видел: войну на семи открытых фронтах. "Мы будем везде, где есть враг, продолжим действовать для защиты нашего населения и будем стоять между врагом и нашими гражданами. Для этого нам необходимо провести мобилизацию", – подчеркнул Дефрин.