ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован глава отдела логистики подразделения "Бадр"

Во вторник, 6 мая, ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на юге Ливана высокопоставленного террориста "Хизбаллы", главы отдела логистики подразделения "Бадр" Аднана Мухаммада Садека Хараба. Террорист был ликвидирован в провинции Набатия.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что боевик, отвечавший за логистику в подразделении "Бадр", способствовал восстановлению боевых возможностей "Хизбаллы" и террористической инфраструктуры к югу от реки Литани. Он также отвечал за переброску оружия и боеприпасов между различными подразделениями "Хизбаллы".

ЦАХАЛ подчеркивает: действия боевика грубо нарушали договоренности между Израилем и Ливаном.

Ранее ливанские СМИ сообщали о том, что ВВС ЦАХАЛа атаковали "гражданский автомобиль" в районе Кфар-Реман, в провинции Набатия, на юге Ливана.