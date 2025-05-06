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Израиль

Начальник генштаба отдал приказ подготовить план "максимального" призыва "харедим"

ЦАХАЛ
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 06 мая 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 20:09
Начальник генштаба отдал приказ подготовить план "максимального" призыва "харедим"
Yonatan Sindel/Flash90

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир отдал приказ Управлению кадров немедленно предоставить ему план о "максимальном" расширении призыва на срочную службу представителей ультраортодоксальной общины. По информации 13-го телеканала, речь идет о 80 тысячах религиозных юношей призывного возраста.

По данным 13-го телеканала, параллельно с реализацией программы по расширению призыва будет идти подготовка к приему значительного числа ультраортодоксов.

Израиль
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