Начальник генштаба отдал приказ подготовить план "максимального" призыва "харедим"
время публикации: 06 мая 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 20:09
Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир отдал приказ Управлению кадров немедленно предоставить ему план о "максимальном" расширении призыва на срочную службу представителей ультраортодоксальной общины. По информации 13-го телеканала, речь идет о 80 тысячах религиозных юношей призывного возраста.
По данным 13-го телеканала, параллельно с реализацией программы по расширению призыва будет идти подготовка к приему значительного числа ультраортодоксов.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2025