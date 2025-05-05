Во время тушения пожара возле Джальджулии обнаружен труп мужчины
время публикации: 05 мая 2025 г., 23:33 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 23:33
Во время тушения возгорания травы и кустарника возле населенного пункта Джальджулия пожарные обнаружили тело мужчины.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" сообщили, что на теле погибшего были обнаружены проникающие ранения.
Полицией начато расследование обстоятельств смерти мужчины и причин возникновения пожара.
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