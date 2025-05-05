Во время тушения пожара возле Джальджулии обнаружен труп мужчины

Во время тушения возгорания травы и кустарника возле населенного пункта Джальджулия пожарные обнаружили тело мужчины.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" сообщили, что на теле погибшего были обнаружены проникающие ранения.

Полицией начато расследование обстоятельств смерти мужчины и причин возникновения пожара.