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Израиль

Внимание, розыск: пропал 26-летний Шахар Иегуда Морель из Тальмона

Полиция
Розыск
время публикации: 06 мая 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 13:03
Внимание, розыск: пропал 26-летний Шахар Иегуда Морель из Тальмона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 26-летнего Шахара Иегуды Мореля из Тальмона. В последний раз его видели поздно вечером 4 мая в районе рынка Махане Иегуда в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, худощавый, светловолосый, носит бороду. Обычно ходит в очках.

Описание одежды: черные брюки, лиловый свитер, черный жилет. При себе имел серый рюкзак.

Обычно ходит с деревянной палкой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6447200.

Израиль
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