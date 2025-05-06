Внимание, розыск: пропал 26-летний Шахар Иегуда Морель из Тальмона

Полиция Израиля просит помощи в розыске 26-летнего Шахара Иегуды Мореля из Тальмона. В последний раз его видели поздно вечером 4 мая в районе рынка Махане Иегуда в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, худощавый, светловолосый, носит бороду. Обычно ходит в очках.

Описание одежды: черные брюки, лиловый свитер, черный жилет. При себе имел серый рюкзак.

Обычно ходит с деревянной палкой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6447200.