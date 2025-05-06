Внимание, розыск: пропал 26-летний Шахар Иегуда Морель из Тальмона
время публикации: 06 мая 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 13:03
Полиция Израиля просит помощи в розыске 26-летнего Шахара Иегуды Мореля из Тальмона. В последний раз его видели поздно вечером 4 мая в районе рынка Махане Иегуда в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.75, худощавый, светловолосый, носит бороду. Обычно ходит в очках.
Описание одежды: черные брюки, лиловый свитер, черный жилет. При себе имел серый рюкзак.
Обычно ходит с деревянной палкой.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6447200.