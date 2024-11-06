x
06 ноября 2024
|
последняя новость: 12:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2024
|
06 ноября 2024
|
последняя новость: 12:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ynet: ракета упала в районе аэропорта "Бен-Гурион"

время публикации: 06 ноября 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 12:10
Ynet: ракета упала в районе аэропорта "Бен-Гурион"
Пресс-служба полиции Израиля

Сайт Ynet сообщает о падении ракеты в районе аэропорта "Бен-Гурион". Из-за обстрела был задержан вылет рейса "Эль-Аль" в Париж.

ЦАХАЛ сообщает, что после 11:20 были зафиксированы пуски примерно десяти ракет со стороны Ливана. Большую часть из них удалось перехватить, но по меньшей мере одна ракета упала на израильской территории.

Полиция опубликовала фотографию, на которой видна ракета, упавшая на автомобиль, стоявший на парковке. Судя по причиненному ущербу, упала ракета уже без боевой части.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2024

Сирены "Цева адом" и взрывы в центре Израиля: обстрел из Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2024

397-й день войны: "Хизбалла" обстреляла центр Израиля. Хронология