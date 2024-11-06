Ynet: ракета упала в районе аэропорта "Бен-Гурион"

Сайт Ynet сообщает о падении ракеты в районе аэропорта "Бен-Гурион". Из-за обстрела был задержан вылет рейса "Эль-Аль" в Париж.

ЦАХАЛ сообщает, что после 11:20 были зафиксированы пуски примерно десяти ракет со стороны Ливана. Большую часть из них удалось перехватить, но по меньшей мере одна ракета упала на израильской территории.

Полиция опубликовала фотографию, на которой видна ракета, упавшая на автомобиль, стоявший на парковке. Судя по причиненному ущербу, упала ракета уже без боевой части.