Сирены "Цева адом" и взрывы в центре Израиля
время публикации: 06 ноября 2024 г., 11:21 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 11:36
В 11:21-11:24 6 ноября во многих районах центра Израиля была слышна тревоги. Прогремели взрывы.
Тревога "Цева адом" и взрывы были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Холоне, Рош а-Айне, Нетании и других населенных пунктах.
В 11:27 повторная тревога в ряде районов центра Израиля.
ЦАХАЛ сообщает, что были зафиксированы пуски примерно десяти ракет со стороны Ливана.
Информация уточняется.