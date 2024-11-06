Сирены "Цева адом" и взрывы в центре Израиля

В 11:21-11:24 6 ноября во многих районах центра Израиля была слышна тревоги. Прогремели взрывы.

Тревога "Цева адом" и взрывы были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Холоне, Рош а-Айне, Нетании и других населенных пунктах.

В 11:27 повторная тревога в ряде районов центра Израиля.

ЦАХАЛ сообщает, что были зафиксированы пуски примерно десяти ракет со стороны Ливана.

Информация уточняется.