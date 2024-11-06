Министр юстиции неохотно созывает заседание комиссии по выбору судей
время публикации: 06 ноября 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 11:16
Министр юстиции Ярив Левин объявил о созыве заседания комиссии по назначению судей.
Заседание состоится 7 ноября, и станет первым за два месяца. На протяжении последних недель работа комиссии была парализована из-за разногласий по вопросу о назначении главы Верховного суда.
Это заседание созывается также исключительно по распоряжению БАГАЦа. В настоящий момент неизвестно, состоится ли голосование по вопросу о назначении судьи Ицхака Амита на должность главы Верховного суда.
Ярив Левин опубликовал сообщение, в котором обвинил Верховный суд в узурпации полномочий. "После того, как полномочия министра юстиции были изъяты, в соответствии с постановление БАГАЦа, в ближайший четверг состоится заседание комиссии по назначению судей".