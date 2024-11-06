Юридическое соглашение: за убийство Татьяны Хайкин ее муж получит 27 лет тюрьмы

В суд представлено юридическое соглашение по делу об убийстве 50-летней репатриантки из Украины Татьяны Хайкин, совершенном в мае 2020 года ее мужем, 54-летним (в момент совершения преступления) Игорем Чепиковым. В соответствии с условиями юридического соглашения, Чепиков будет признан виновным в предумышленном убийстве и приговорен к 27 годам лишения свободы.

Напомним, житель Бат-Яма Игорь Чепиков зарезал свою жену Татьяну Хайкин, а затем расчленил ее тело и выбросил в мусорный бак неподалеку от их дома. Через несколько дней после убийства Чепиков, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвал полицию и "скорую". Он трижды звонил в полицию, но только на третий раз смог закончить фразу: "Я убил свою жену".

Известно, что в 2014 году Игорь Чепиков предстал перед судом по обвинению в семейном насилии, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения и в начале 2015 года вышел на свободу.

Татьяна Хайкин была похоронена в Украине, где осталась ее семья. Это стало возможным благодаря кампании по сбору пожертвований, организованной общественными движениями, которые занимаются борьбой с семейнрым насилием.