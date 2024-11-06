После обстрела "Хизбаллой" центра Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ливане

Ливанские источники сообщают: вскоре после того, как "Хизбалла" обстреляла центр Израиля, ВВС ЦАХАЛа разбомбили мечеть в Махруне, на юге Ливана, примерно в 12 км от израильской границы. Есть жертвы.

Сообщается также, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Аль-Халания, около Баальбека, в Бекаа, на востоке Ливана.

Сведения о последствиях этих ударов уточняются.