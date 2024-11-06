ЦАХАЛ: одной из целей атаки в пригороде Бейрута были склады с оружием "Хизбаллы"

ЦАХАЛ подтвердил появившиеся ранее в арабских источниках сообщения о нанесении ударов в пригороде Бейрута.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля говорится, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по командным пунктам, складам с оружием и объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Дахия.

"Атакованные цели были размещены террористической организацией в центре жилых кварталов. Это еще один пример того, что "Хизбалла" использует граждан Ливана в качестве "живого щита", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.