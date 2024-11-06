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Израиль

ЦАХАЛ: одной из целей атаки в пригороде Бейрута были склады с оружием "Хизбаллы"

время публикации: 06 ноября 2024 г., 19:17 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 19:17
ЦАХАЛ: одной из целей атаки в пригороде Бейрута были склады с оружием "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил появившиеся ранее в арабских источниках сообщения о нанесении ударов в пригороде Бейрута.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля говорится, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по командным пунктам, складам с оружием и объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Дахия.

"Атакованные цели были размещены террористической организацией в центре жилых кварталов. Это еще один пример того, что "Хизбалла" использует граждан Ливана в качестве "живого щита", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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