СМИ: глава СНБ Цахи Анегби подозревается в получении взятки

В начале недели глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби был допрошен полицией по подозрению в получении взятки.

Радиостанция "Кан-11" передала, что расследование ведется отделом по борьбе с мошенничеством при подразделении "Лахав 433".

Расследование относится к периоду, когда Цахи Анегби занимал пост министра регионального сотрудничества. Согласно подозрениям, он получил 10 тысяч шекелей от строительного подрядчика.

Расследование было начато на фоне публикаций о том, что австралийский бизнесмен Кевин Берместер и израильский предприниматель Амнон Рибак, продвигавшие проект строительства международного аэропорта в районе Иерусалима, обсуждали передачу денег Анегби в обмен на поддержку их проекта.

В начале текущего года "Движение за чистоту власти" потребовало от юридического советника правительства распорядиться о проведении расследования подозрений в отношении Анегби.