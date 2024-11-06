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Израиль

N12: на акции протеста в Иерусалиме задержана мать заложника

время публикации: 06 ноября 2024 г., 23:20 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 23:44
В Иерусалиме полиция применяет силу для разгона демонстрантов
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что сотни участников протестного митинга, проходившего возле здания БАГАЦ, в нарушение договоренностей с организаторами, не разошлись после окончания мероприятия, а продолжили шествие.

На улице Мелех Джордж демонстранты вышли трамвайные пути, перекрыв движение, и игнорируя указания полицейских. Полицейские были вынуждены применить силу, чтобы оттеснить демонстрантов с дороги.

На улице Аза, недалеко от резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу, демонстранты жгли автомобильные шины, развели костер на тротуаре, взрывали петарды.

По данным новостной службы N12, за разведение костра на улице Аза, недалеко от резиденции, задержана Эйнав Ценгаукер, сын которой находится в плену ХАМАСа. Новостная служба "Кан", утверждает, что задержаний в Иерусалиме не производилось.

Израиль
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