x
06 ноября 2024
|
последняя новость: 20:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2024
|
06 ноября 2024
|
последняя новость: 20:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме проходит многотысячная демонстрация, участники которой требуют досрочных выборов

время публикации: 06 ноября 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 20:22
В Иерусалиме проходит многотысячная демонстрация, участники которой требуют досрочных выборов
Goldberg/Flash90

Спустя сутки после отставки министра обороны Йоава Галанта несколько тысяч человек со всей страны собрались на площади Агрант в Иерусалиме.

Демонстранты требуют от правительства более активных действий для освобождения удерживаемых в Газе заложников, отказа от продвижения закона о яслях для детей студентов йешив, формирования государственной следственной комиссии и проведения досрочных выборов.

В районе проведения акции протеста наблюдается присутствие крупных сил полиции.

Отметим, что ранее радиостанция "Кан-11" передала, что в среду, 6 ноября, Эйнав Ценгаукер, сын которой находится в плену ХАМАСа, приехала в Иерусалим с тем, чтобы установить протестную палатку рядом с резиденцией главы правительства на улице Аза.

Акции протеста проходят на улице Менахем Бегин в Тель-Авиве, на перекрестке Раанана и во многих других городах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2024

Акции протеста в Тель-Авиве, полиция задержала около 40 нарушителей порядка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2024

Полиция предприняла слабые попытки очистить шоссе Аялон от демонстрантов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

В Иерусалиме происходят столкновения между демонстрантами и полицией
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

По всему Израилю проходят демонстрации, самая многочисленная в Тель-Авиве