В Иерусалиме проходит многотысячная демонстрация, участники которой требуют досрочных выборов

Спустя сутки после отставки министра обороны Йоава Галанта несколько тысяч человек со всей страны собрались на площади Агрант в Иерусалиме.

Демонстранты требуют от правительства более активных действий для освобождения удерживаемых в Газе заложников, отказа от продвижения закона о яслях для детей студентов йешив, формирования государственной следственной комиссии и проведения досрочных выборов.

В районе проведения акции протеста наблюдается присутствие крупных сил полиции.

Отметим, что ранее радиостанция "Кан-11" передала, что в среду, 6 ноября, Эйнав Ценгаукер, сын которой находится в плену ХАМАСа, приехала в Иерусалим с тем, чтобы установить протестную палатку рядом с резиденцией главы правительства на улице Аза.

Акции протеста проходят на улице Менахем Бегин в Тель-Авиве, на перекрестке Раанана и во многих других городах.