"Кан-11": ЦАХАЛ готовился объявить в начале недели об окончании операции в Ливане
время публикации: 06 ноября 2024 г., 22:32 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 22:35
По информации телеканала "Кан-11", ЦАХАЛ и службы безопасности готовились объявить в начале недели о прекращении наземной операции в Ливане в связи с достижением всех целей, поставленных перед армией политическим руководством.
По данным телеканала, от этого шага армия отказалась на фоне прогресса на переговорах о прекращении огня, которые ведутся с Ливаном при посредничестве США.