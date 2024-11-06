"Кан-11": ЦАХАЛ готовился объявить в начале недели об окончании операции в Ливане

По информации телеканала "Кан-11", ЦАХАЛ и службы безопасности готовились объявить в начале недели о прекращении наземной операции в Ливане в связи с достижением всех целей, поставленных перед армией политическим руководством.

По данным телеканала, от этого шага армия отказалась на фоне прогресса на переговорах о прекращении огня, которые ведутся с Ливаном при посредничестве США.