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Израиль

"Кан-11": ЦАХАЛ готовился объявить в начале недели об окончании операции в Ливане

время публикации: 06 ноября 2024 г., 22:32 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 22:35
"Кан-11": ЦАХАЛ готовился объявить в начале недели об окончании операции в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

По информации телеканала "Кан-11", ЦАХАЛ и службы безопасности готовились объявить в начале недели о прекращении наземной операции в Ливане в связи с достижением всех целей, поставленных перед армией политическим руководством.

По данным телеканала, от этого шага армия отказалась на фоне прогресса на переговорах о прекращении огня, которые ведутся с Ливаном при посредничестве США.

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