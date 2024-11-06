Уточнение: в результате ракетного обстрела возле Кфар-Масарик погиб израильтянин
время публикации: 06 ноября 2024 г., 22:17 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 22:34
Моше Давидович, глава регионального совета Мате Ашер, в интервью радиостанции "Кан Бет" сообщил, что в результате ракетного обстрела возле Кфар-Масарик погиб не иностранный рабочий, а израильтянин.
По словам Давидовича, 18-летний юноша находился за пределами населенного пункта, так как включал систему полива. Юноша действовал в соответствии с инструкциями Управления тылом: он лежал на земле, когда на него упал обломок ракеты.
Его тело было найдено спустя несколько часов после обстрела.
Опубликовано имя погибшего - Сиван Садэ, житель кибуца Кфар-Масарик.