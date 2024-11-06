x
06 ноября 2024
|
последняя новость: 22:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2024
|
06 ноября 2024
|
последняя новость: 22:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Уточнение: в результате ракетного обстрела возле Кфар-Масарик погиб израильтянин

время публикации: 06 ноября 2024 г., 22:17 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 22:34
Уточнение: в результате ракетного обстрела возле Кфар-Масарик погиб израильтянин
Yonatan Sindel/Flash90

Моше Давидович, глава регионального совета Мате Ашер, в интервью радиостанции "Кан Бет" сообщил, что в результате ракетного обстрела возле Кфар-Масарик погиб не иностранный рабочий, а израильтянин.

По словам Давидовича, 18-летний юноша находился за пределами населенного пункта, так как включал систему полива. Юноша действовал в соответствии с инструкциями Управления тылом: он лежал на земле, когда на него упал обломок ракеты.

Его тело было найдено спустя несколько часов после обстрела.

Опубликовано имя погибшего - Сиван Садэ, житель кибуца Кфар-Масарик.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2024

В результате ракетного обстрела в Кфар-Масарик погиб иностранный рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2024

397-й день войны: "Хизбалла" обстреляла центр Израиля. Хронология