Уточнение: в результате ракетного обстрела возле Кфар-Масарик погиб израильтянин

Моше Давидович, глава регионального совета Мате Ашер, в интервью радиостанции "Кан Бет" сообщил, что в результате ракетного обстрела возле Кфар-Масарик погиб не иностранный рабочий, а израильтянин.

По словам Давидовича, 18-летний юноша находился за пределами населенного пункта, так как включал систему полива. Юноша действовал в соответствии с инструкциями Управления тылом: он лежал на земле, когда на него упал обломок ракеты.

Его тело было найдено спустя несколько часов после обстрела.

Опубликовано имя погибшего - Сиван Садэ, житель кибуца Кфар-Масарик.