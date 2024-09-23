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Израиль

Левин намерен блокировать процесс назначения главы Верховного суда

время публикации: 23 сентября 2024 г., 13:07 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 13:10
Левин намерен блокировать процесс назначения главы Верховного суда
Yonatan Sindel/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин настаивает на рассмотрении всех кандидатур на пост главы Верховного суда, представленных им 22 сентября.

Накануне министр юстиции в соответствии с распоряжением БАГАЦа опубликовал список кандидатов на пост главы Верховного суда. Левин представил имена всех судей, работающих сегодня в Верховном суде.

Речь идет о попытке затянуть процесс назначения главы высшей судебной структуры Израиля, так как на практике речь идет об одном кандидате – Ицхаке Амите. Амит должен быть назначен на основе принципа старшинства (seniority). После публикации имен граждане имеют возможность в течение 45 дней заявлять протесты против того или иного имени. Каждый из таких протестов должен рассматриваться, и ожидается, что это затянет процесс назначения главы Верховного суда на несколько месяцев.

В судебной системе полагают, что большинство судей, чьи имена на повестке дня, снимут свои кандидатуры, чтобы не позволить Левину затянуть процесс.

На следующей неделе уходит в отставку исполняющий обязанности главы Верховного суда Узи Фогельман. После этого впервые в истории государства у Верховного суда не будет главы, так как закон не предусматривает назначение исполняющего обязанности исполняющего обязанности.

Глава Верховного суда Эстер Хайют ушла на пенсию в октябре 2023 года.

Израиль
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