x
06 ноября 2024
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2024
|
06 ноября 2024
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Во время обстрела центра Израиля трехлетнему ребенку оторвало палец дверью бомбоубежища

время публикации: 06 ноября 2024 г., 13:59 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 13:59
Во время обстрела центра Израиля трехлетнему ребенку оторвало палец дверью бомбоубежища
Flash90. Фото: Й.Замир

В поселке Барекет в ходе ракетной тревоги во время обстрела из Ливана центральной части Израиля произошел несчастный случай: дверь защищенной комнаты (МАМАД) захлопнулась на руке трехлетнего малыша, в результате чего мальчику оторвало палец.

На место происшествия прибыли сотрудники "Маген Давид Адом", которые оказали пострадавшему малышу неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Шиба". Травма ребенка классифицирована как легкая.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

396-й день войны: удары по террористам в Иудее и Самарии, Ливане, Сирии и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

Тревога в Нагарии и окрестностях. ЦАХАЛ: из Ливана запущены около 20 ракет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2024

"Цева адом" на границе с Газой, ответственность за обстрел взял на себя "Исламский джихад"