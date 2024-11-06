Во время обстрела центра Израиля трехлетнему ребенку оторвало палец дверью бомбоубежища

В поселке Барекет в ходе ракетной тревоги во время обстрела из Ливана центральной части Израиля произошел несчастный случай: дверь защищенной комнаты (МАМАД) захлопнулась на руке трехлетнего малыша, в результате чего мальчику оторвало палец.

На место происшествия прибыли сотрудники "Маген Давид Адом", которые оказали пострадавшему малышу неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Шиба". Травма ребенка классифицирована как легкая.