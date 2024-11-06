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Израиль

7 ноября на севере Израиля пройдут учения сил безопасности

время публикации: 06 ноября 2024 г., 18:22 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 18:27
7 ноября на севере Израиля пройдут учения сил безопасности
Michael Giladi/Flash90

В четверг, 7 ноября, в Северном округе с 09:00 до 13:00 пройдут плановые учения сил безопасности.

В Афуле, Мегидо, Бейт-Шеане, на юге Голанских высот, Кармиэле, Тверии и других населенных пунктах Северного округа будет наблюдаться интенсивное движение транспорта сил безопасности.

В ходе учений будет отрабатываться координация действий между полицией и силами безопасности в чрезвычайных ситуациях и в случае террористических атак.

Израиль
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