7 ноября на севере Израиля пройдут учения сил безопасности
время публикации: 06 ноября 2024 г., 18:22 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 18:27
В четверг, 7 ноября, в Северном округе с 09:00 до 13:00 пройдут плановые учения сил безопасности.
В Афуле, Мегидо, Бейт-Шеане, на юге Голанских высот, Кармиэле, Тверии и других населенных пунктах Северного округа будет наблюдаться интенсивное движение транспорта сил безопасности.
В ходе учений будет отрабатываться координация действий между полицией и силами безопасности в чрезвычайных ситуациях и в случае террористических атак.
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