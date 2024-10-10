Учения по эвакуации раненых. "Ливан – это не Газа". Репортаж

7 октября 2024 года подразделение медицинской эвакуации танкового батальона, который тем же вечером вошел в Ливан, проводило учения в закрытой военной зоне на ливанской границе. Все бойцы этого подразделения, резервисты, были призваны на службу уже в третий раз за последний год и до этого четыре месяца воевали в секторе Газы. Подробнее об этом в репортаже Аллы Гавриловой.

"Ливан – это не Газа"

Эта фраза звучит в ходе учений чаще всего. И, как объясняют проводившие учения военнослужащие, в этой фразе и заключается основная цель тренировки. Бойцам отделения эвакуации за три часа учений нужно подогнать технику работы под новые условия, которые сильно отличаются от тех, с которыми им приходилось сталкиваться во время войны в Газе.

Руководит учениями заместитель командира медицинской службы в штабе командования северным округом подполковник резерва доктор Гур. В мирной жизни доктор Гур работает в больнице детским кардиологом, но 7 октября 2023 года был призван на службу, и с тех пор его "милуим" не прерывался.

В процессе учений отрабатывается оказание первой помощи и эвакуация раненых. Несмотря на то, что у бойцов уже есть в этом опыт, отрабатывается весь процесс эвакуации – от накладывания жгутов и до распределения по эвакуационным машинам. Но самое главное – эвакуация раненых из Ливана проходит по совсем иным схемам.

"Это как эстафета, – объясняет инструктор Бар. – Если в Газе эвакуация проводится максимум в два этапа, то в Ливане это нереально. Поэтому сначала сослуживцы пытаются вынести раненых с поля боя, потом их забирает эвакуационное подразделение и везет на границу, а оттуда их уже на вертолете или на наземном транспорте доставляют в больницы. И три этапа – это минимум, потому что ситуация может быть сложнее и может требовать более длинного процесса".

Бар и другие инструкторы медицинской службы командования северным округом объясняют, что только вертолет медицинской службы летит от ближайшей базы до посадочной площадки на границе минимум 25-30 минут (в отличие от 10 минут максимум, когда речь идет о секторе Газы). Но, чтобы доставить раненого до вертолета, может понадобиться много часов. Причин для этого много – это и гораздо большие расстояния, и сложный рельеф и труднопроходимая местность (горы, леса, кустарник). Кроме того, в Ливане гораздо больше шансов, что эвакуация будет осуществляться под сильными обстрелами. В итоге, если во время боевых действий в секторе Газы раненый может быть на операционном столе уже через час после получения ранения, то эвакуация раненых из Ливана может занимать и шесть, и даже 12 часов.

Это совершенно другая реальность, требующая иного подхода. Именно этому подходу и должна обучить группа инструкторов бойцов подразделения, которые вскоре войдут в Ливан.

Учения делятся на три этапа. После каждого из этапов Гур, командир учений, разбирает работу подразделения, опираясь на реальные ситуации. К сожалению, к моменту учений, которые проходят вскоре после начала наземной операции в Ливане, опыт эвакуации раненых уже есть. На плечи парамедика и военфельдшера ложатся триаж и оказание медицинской помощи. Остальные отвечают за то, чтобы подготовить раненого к осмотру (раздеть), "упаковать" раненого на носилках (это тоже отрабатывается до таких деталей, как куда положить бронежилет и каску, чтобы потом их не пришлось нести много километров другим бойцам), погрузить в машины и увезти. И при этом вести бой, если эвакуация ведется под огнем. Огонь, как показывает опыт, может вестись в Ливане с большого расстояния.

Если в Газе при эвакуации главная задача – это скорость, то в Ливане к скорости, которую не всегда можно обеспечить, прибавляется еще одна – поддерживать жизнь раненого как можно дольше. Как минимум 6-7 часов. За счет препаратов и процедур, к которым, возможно, в Газе не стали бы прибегать, зная, что раненый в течение часа попадет на операционный стол.

"Это требует как другой техники, так и другого мышления. Медиков меньше, потому что масштабы другие. Но это максимум того, что у нас есть, мы растянуты до предела. Поэтому очень важно правильно работать и правильно распределять силы", – объясняет Гур.

По словам подполковника, основные ранения, с которыми медикам придется иметь дело в Ливане, это осколочные ранения от разрывов бомб, снарядов и дронов, а также огнестрельные ранения. Оружия, любого, в Ливане тоже больше, чем в секторе Газы. Плюс в ливанских горах существует, даже уже сейчас, опасность гипотермии.

"И так каждые 20 лет"

Гур и Габи (еще один резервист медицинской службы командования Северным округом) участвовали во Второй ливанской войне в 2006 году, и считают, что через 20 лет ЦАХАЛу вновь придется войти в Ливан.

– Армия обороны Израиля не станет Армией мира Израиля просто потому, что мы живем в таком районе. Помнишь Голду Меир? "Если мы сложим оружие – нас тут не будет. Если они сложат оружие – будет мир".

– И тебе это ok? Уже год не быть дома, зная, что через 20 лет то же самое будут делать твои дети?

– Никому не ok год почти не бывать дома. Но я не вижу другого выхода. Нам нужна победа. Я не говорю о какой-то абсолютной победе, такой просто нет, исламистскую идеологию не победить. Но победа на ближайшие 20 лет вполне реальна.

– Гур, а ты что об этом думаешь? На твой взгляд, есть какой-то горизонт?

– На севере – есть. Возможно, воевать придется долго, но в Ливане есть правительство и есть армия, и в их интересах сделать все, чтобы это закончилось.

– В отличие от Газы.

– В отличие от Газы.

– Мы извлекли уроки из Второй ливанской?

– Извлекли. Но и они извлекли.

– ЦАХАЛ вошел в Ливан, хорошо подготовленный. Мы воюем уже год.

– С одной стороны. А с другой – за этот год солдаты успели очень устать.

– В Ливане будет сильно тяжелее, чем в Газе?

– Тут тоже две стороны. С одной – оружием и подготовкой "Радуан" сильно превосходит ХАМАС. С другой – на юге Ливана нет или почти нет мирных жителей. И нет заложников. Так проще воевать.

– То есть, любой встречный – комбатант?

– Можно и так сказать. Но и здравый смысл никто не отменял. То есть, решения в любом случае принимают командиры на местах.

"У каждого из нас есть причина"

И инструкторы, и бойцы, с которыми я общаюсь – все резервисты. Четверо инструкторов на службе уже год. Бойцы, которых они инструктируют, несколько месяцев были дома, и недавно получили по третьей повестке. Я спрашиваю их всех, что для них тяжелее всего и что, несмотря на это, заставляет их снова и снова браться за оружие.

Гур и Габи сразу говорят, что им в этом смысле легче всего. Габи не женат, а у Гура дети уже взрослые. Оба наемные работники, их бизнесы и доход не пострадали.

Бар и Ор – студентки. Их тоже призвали 7 октября 2023 года, и они до сих пор на службе. Ор рассказывает, что ее семья живет в Галилее, в одном из поселков, которые не были эвакуированы, но постоянно обстреливаются. "У каждого из нас есть своя причина здесь находиться, помимо Цав 8. Для меня это семья, которая живет под обстрелами", – говорит Ор.

Алексу 33 года. Дома ждет жена, но детей пока нет. "Никто не хочет идти воевать уже в третий раз за год, но я не могу бросить товарищей, с которыми столько прошел", – говорит резервист.

У Михаила, в отличие от Алекса, трое маленьких детей. На самом деле точный возраст детей я так и не узнала, потому что когда мы заговариваем о детях, у Михаила на глаза наворачиваются слезы.

"Не переживай ты так, ты меня не расстроила, я просто плакса", – улыбается 43-летний парамедик и садится в джип к товарищам, чтобы присоединиться к танкистам своего батальона, которые, пока мы разговариваем, уже пересекают ливанскую границу.