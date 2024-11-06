Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 6 ноября, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно, без осадков. Усиление северо-восточного ветра.

В Иерусалиме – 16-24 градусов, в Тель-Авиве – 17-29, в Хайфе – 20-23, в Эйлате – 22-31, в Беэр-Шеве – 15-29, в Мицпе-Рамоне – 16-26, на побережье Мертвого моря – 23-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-27, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-28, на Голанских высотах – 18-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 70-190 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу-субботу температура немного понизится.