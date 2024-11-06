Полиция использовала дурнопахнущую смесь для разгона демонстрантов в Тель-Авиве

После полуночи полиция приступила к разгону демонстрантов на шоссе Аялон в Тель-Авиве, протестующих против отставки Йоава Галанта с поста министра обороны.

Разгон участников протеста был начат после того, как они в течение пяти часов перекрывали одну из самых главных транспортных артерий Израиля – шоссе Аялон.

Телеканал "Кан-11" передал, что полиция использует водометный автомобиль с дурнопахнущей смесью "Буаш" ("Скунс"), для использования которого требуется специальное разрешение командующего округа. Смесь "Буаш" используется нечасто, и это редкий случай, когда она применяется для разгона демонстрации в Тель-Авиве.

В течение нескольких часов в районе шоссе Аялон присутствовали несколько десятков полицейских. После полуночи к шоссе Аялон прибыли сотрудники пограничной полиции (МАГАВ) и конная полиция.

Полиция производит задержание участников демонстрации. Задержанных много, их сажают в автобус, а не автозаки.

Новостная служба "Кан-11" передала, что в акции протеста в Тель-Авиве принимал участие депутат Кнессета ("Демократим") Гилад Карив. Он пытался вмешаться при задержании нескольких демонстрантов, и получил несколько ударов от полицейских. "Ни один гражданин, независимо от того, является он депутатом Кнессета или нет, не должен подвергаться насилию со стороны полицейских, если он не оказывал им физического сопротивления", - заявил парламентарий журналистам.