Сигналы тревоги от Акко до Кирьят-Ата. ЦАХАЛ: из Ливана запущены 25 ракет
время публикации: 06 ноября 2024 г., 18:05 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 18:26
В 18:92-18:03 система раннего предупреждения в связи с угрозой ракетных обстрелов была активирована в Верхней и Центральной Галилее и в пригородах Хайфы.
Тревога прозвучала в Кирьят-Бялик, Тамре, Кфар-Масарик, Акко, Кирьят-Моцкине и др.
По данным на 18:09, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.
Военные сообщили, что был зафиксирован запуск из Ливана 25 ракет, часть из них была перехвачена силами ПВО, другие упали на открытой местности.