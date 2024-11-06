x
06 ноября 2024
|
последняя новость: 18:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2024
|
06 ноября 2024
|
последняя новость: 18:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сигналы тревоги от Акко до Кирьят-Ата. ЦАХАЛ: из Ливана запущены 25 ракет

время публикации: 06 ноября 2024 г., 18:05 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 18:26
Сигналы тревоги от Акко до Кирьят-Ата
Chaim Goldberg/Flash90

В 18:92-18:03 система раннего предупреждения в связи с угрозой ракетных обстрелов была активирована в Верхней и Центральной Галилее и в пригородах Хайфы.

Тревога прозвучала в Кирьят-Бялик, Тамре, Кфар-Масарик, Акко, Кирьят-Моцкине и др.

По данным на 18:09, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.

Военные сообщили, что был зафиксирован запуск из Ливана 25 ракет, часть из них была перехвачена силами ПВО, другие упали на открытой местности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook