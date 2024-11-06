Теракт в районе Шило, террорист нейтрализован. Есть пострадавшие

По предварительным данным, в результате попытки теракта в районе поселка Шило на территории Мате Биньямин пострадали несколько человек: террорист направил на людей автомобиль.

Ранее сообщалось о стрельбе: по всей видимости, речь шла о выстрелах, которыми нейтрализовали террориста. На месте происшествия несколько пострадавших, сообщается о легких травмах.

"Маген Давид Адом" уточняет: при попытке наезда пострадали двое молодых людей в возрасте около 20 лет, гражданские. Они получили легкие травмы, оба находятся в сознании. На месте происшествия также несколько человек впали в состояние нервного шока, им была оказана медицинская помощь.

Информация уточняется.