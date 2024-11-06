Жителей Набатии призвали эвакуироваться от объектов "Хизбаллы" на полкилометра

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение к жителям Набатии, которые проживают или работают в районах, обозначенных на прилагаемых к предупреждению картах.

"Срочно: всем жителям Набатии, в особенности проживающим в зданиях, отмеченных на прилагаемых картах, и в расположенных рядом с ними строениях. Вы находитесь вблизи объектов, принадлежащих "Хизбалле", и в ближайшее время ЦАХАЛ планирует проведение операций против этих объектов", – сказано в этом предупреждении.

"Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вам необходимо немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним зданий, отойдя от них на расстояние не менее 500 метров в соответствии с указаниями на картах", – заключает предупреждение Эдраи.