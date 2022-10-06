Кабинет уполномочил Лапида, Беннета и Ганца принимать решения в случае обострения на северной границе
Военно-политический кабинет правительства уполномочил премьер-министра Яира Лапида, сменного премьер-министра Нафтали Беннета и министра обороны Бени Ганца принимать решения в случае обострения ситуации в сфере безопасности на северной границе страны.
В ходе трехчасового заседания кабинета все участники обсуждения согласились, что исходная версия проекта договора, до ливанских поправок, отвечает интересам Израиля, и ее следует продвигать.
В ответ на вопрос министра внутренних дел Айелет Шакед юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила, что для вступления договора в силу он должен быть утвержден на заседании правительства, а затем представлен Кнессету. Решение, должен ли Кнессет утверждать договор, или же достаточно представить его для ознакомления, остается за правительством.
Согласно плану, кабинет должен был рассмотреть проект договора об установлении морской границы с Ливаном, однако еще до начала заседания стало известно, что Лапид приказал переговорной группе отклонить поправки к проекту договора, выдвинутые ливанской стороной.
В Израиле подчеркнули, что предупредили американского посредника, что попытка Ливана внести существенные поправки в проект договора после его утверждения Израилем приведут к срыву переговоров.
На этом фоне Ганц приказал ЦАХАЛу повысить уровень готовности на случай обострения ситуации.
На фоне кризиса в переговорах с Ливаном Ганц распорядился готовиться к эскалации на северной границе
Источник: Лапид отверг поправки Ливана к проекту соглашения