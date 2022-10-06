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    В Израиле

    Кабинет уполномочил Лапида, Беннета и Ганца принимать решения в случае обострения на северной границе

    время публикации: | последнее обновление:
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    Кабинет уполномочил Лапида, Беннета и Ганца принимать решения в случае обострения на северной границе
    Yonatan Sindel/Flash90

    Военно-политический кабинет правительства уполномочил премьер-министра Яира Лапида, сменного премьер-министра Нафтали Беннета и министра обороны Бени Ганца принимать решения в случае обострения ситуации в сфере безопасности на северной границе страны.

    В ходе трехчасового заседания кабинета все участники обсуждения согласились, что исходная версия проекта договора, до ливанских поправок, отвечает интересам Израиля, и ее следует продвигать.

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    В ответ на вопрос министра внутренних дел Айелет Шакед юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила, что для вступления договора в силу он должен быть утвержден на заседании правительства, а затем представлен Кнессету. Решение, должен ли Кнессет утверждать договор, или же достаточно представить его для ознакомления, остается за правительством.

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    Согласно плану, кабинет должен был рассмотреть проект договора об установлении морской границы с Ливаном, однако еще до начала заседания стало известно, что Лапид приказал переговорной группе отклонить поправки к проекту договора, выдвинутые ливанской стороной.

    В Израиле подчеркнули, что предупредили американского посредника, что попытка Ливана внести существенные поправки в проект договора после его утверждения Израилем приведут к срыву переговоров.

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    На этом фоне Ганц приказал ЦАХАЛу повысить уровень готовности на случай обострения ситуации.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Октября 2022
    На фоне кризиса в переговорах с Ливаном Ганц распорядился готовиться к эскалации на северной границе
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Октября 2022
    Источник: Лапид отверг поправки Ливана к проекту соглашения
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