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    В Израиле

    Столкновения в Хауаре: пострадали израильтяне, застрелен один из причастных к "каменным атакам"

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    В Хауаре застрелен молодой мужчина, бросавший камни и бетонные блоки в автомобили
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    В ночь на 6 октября в Хауаре происходили столкновения между арабами и еврейскими поселенцами. Трое израильтян получили ранения в результате "каменных атак".

    Палестинская сторона объявила, что один из местных жителей был застрелен "поселенцем". Сообщается также о причинении ущерба магазинам в Хауаре.

    ЦАХАЛ уточняет: военными был открыт огонь по молодому мужчине, который бросал камни и бетонные блоки в израильские автомобили в Хауаре. По данным "Красного Полумесяца", он получил крайне тяжелое ранение.

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    Позже министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что раненый умер. Названо его имя: Лабиб Мухаммад Дхамиди (19 лет).

    Ранее жители израильского поселения Ицхар установили на центральной улице Хауары сукку. Сайт "Аруц-7" писал, что праздничная палатка была установлена в ответ на очередной теракт на дороге №60 в Хауаре.

    Днем 5 октября на дороге №60 в Хауаре (к югу от Шхема) был обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились муж и жена (примерно 25 лет) с полуторагодовалым ребенком. В результате обстрела никто не пострадал. Водитель продолжил движение в сторону КПП "Тапуах", где находились военные и парамедики.

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    После обстрела автомобиля ЦАХАЛ блокировал выезд из Хауары.

    В соцсетях была распространена видеозапись, на которой видно, как молодой мужчина с пистолетом в руках выбегает на дорогу и стреляет в автомобиль с желтыми (израильскими) номерными знаками. Водитель быстро среагировал на угрозу, объехал "пробку" по разделительной полосе и сумел спасти себя и своих близких.

    Вечером 5 октября пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террорист, обстрелявший израильский автомобиль в Хауаре, "нейтрализован". Палестинская сторона заявляет, что военными был застрелен Джамаль Мадждуб, проживавший в деревне Фарун (около Туль-Карема). Тело убитого террориста вывезено на израильскую территорию.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Октября 2023
    В ответ на теракт жители Ицхара установили сукку в Хауаре
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Октября 2023
    ЦАХАЛ: террорист, обстрелявший израильский автомобиль в Хауаре, "нейтрализован"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Октября 2023
    В районе Хауары обстрелян автомобиль, в котором находились родители с маленьким ребенком
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