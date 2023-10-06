Столкновения в Хауаре: пострадали израильтяне, застрелен один из причастных к "каменным атакам"

В ночь на 6 октября в Хауаре происходили столкновения между арабами и еврейскими поселенцами. Трое израильтян получили ранения в результате "каменных атак".

Палестинская сторона объявила, что один из местных жителей был застрелен "поселенцем". Сообщается также о причинении ущерба магазинам в Хауаре.

ЦАХАЛ уточняет: военными был открыт огонь по молодому мужчине, который бросал камни и бетонные блоки в израильские автомобили в Хауаре. По данным "Красного Полумесяца", он получил крайне тяжелое ранение.

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Позже министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что раненый умер. Названо его имя: Лабиб Мухаммад Дхамиди (19 лет).

Ранее жители израильского поселения Ицхар установили на центральной улице Хауары сукку. Сайт "Аруц-7" писал, что праздничная палатка была установлена в ответ на очередной теракт на дороге №60 в Хауаре.

Днем 5 октября на дороге №60 в Хауаре (к югу от Шхема) был обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились муж и жена (примерно 25 лет) с полуторагодовалым ребенком. В результате обстрела никто не пострадал. Водитель продолжил движение в сторону КПП "Тапуах", где находились военные и парамедики.

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После обстрела автомобиля ЦАХАЛ блокировал выезд из Хауары.

В соцсетях была распространена видеозапись, на которой видно, как молодой мужчина с пистолетом в руках выбегает на дорогу и стреляет в автомобиль с желтыми (израильскими) номерными знаками. Водитель быстро среагировал на угрозу, объехал "пробку" по разделительной полосе и сумел спасти себя и своих близких.

Вечером 5 октября пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террорист, обстрелявший израильский автомобиль в Хауаре, "нейтрализован". Палестинская сторона заявляет, что военными был застрелен Джамаль Мадждуб, проживавший в деревне Фарун (около Туль-Карема). Тело убитого террориста вывезено на израильскую территорию.

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