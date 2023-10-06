Продлен арест "борца с идолопоклонством" в Музее Израиля

Утром в пятницу, 6 октября, решением мирового суда в Иерусалиме был продлен на четыре дня срок содержания под стражей туриста из США, который вчера разбил скульптуры в Музее Израиля.

В сегодняшнем сообщении полиции сказано, что были разбиты "статуи, имеющие большую финансовую ценность".

Имя подозреваемого пока запрещено к публикации (до 10 утра воскресенья, 8 октября).

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Вечером в четверг, 5 октября, в Музее Израиля в Иерусалиме один из посетителей, 40-летний гражданин США, преднамеренно разбил ценные скульптуры. Подозреваемый в вандализме был задержан охранником музея, который передал затем его полицейским.

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Согласно данным следствия, американец разбил скульптуры, потому что считает, что изображать человека запрещено Торой, а демонстрация таких скульптур – "идолопоклонство".

Судя по представленным полицией фотографиям, вандал в частности уронил голову Афины (Минервы), копию или оригинал, найденный в Тель-Нахароне (к северу от Бейт-Шеана). Оригинальный экспонат датирован II веком н.э. и представляет собой фрагмент мраморной статуи высотой 2,5 метра, по всей видимости привезенной с греческого острова Тасос.

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Насколько ценны другие поврежденные экспонаты, пока сказать сложно.

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