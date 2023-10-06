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    В Израиле

    Продлен арест "борца с идолопоклонством" в Музее Израиля

    время публикации: | последнее обновление:
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    Продлен арест
    Пресс-служба полиции Израиля

    Утром в пятницу, 6 октября, решением мирового суда в Иерусалиме был продлен на четыре дня срок содержания под стражей туриста из США, который вчера разбил скульптуры в Музее Израиля.

    В сегодняшнем сообщении полиции сказано, что были разбиты "статуи, имеющие большую финансовую ценность".

    Имя подозреваемого пока запрещено к публикации (до 10 утра воскресенья, 8 октября).

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    Вечером в четверг, 5 октября, в Музее Израиля в Иерусалиме один из посетителей, 40-летний гражданин США, преднамеренно разбил ценные скульптуры. Подозреваемый в вандализме был задержан охранником музея, который передал затем его полицейским.

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    Согласно данным следствия, американец разбил скульптуры, потому что считает, что изображать человека запрещено Торой, а демонстрация таких скульптур – "идолопоклонство".

    Судя по представленным полицией фотографиям, вандал в частности уронил голову Афины (Минервы), копию или оригинал, найденный в Тель-Нахароне (к северу от Бейт-Шеана). Оригинальный экспонат датирован II веком н.э. и представляет собой фрагмент мраморной статуи высотой 2,5 метра, по всей видимости привезенной с греческого острова Тасос.

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    Насколько ценны другие поврежденные экспонаты, пока сказать сложно.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Октября 2023
    "Противоречат Торе": турист из США разбил скульптуры в Музее Израиля в Иерусалиме
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