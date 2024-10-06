Еще три населенных пункта на границе с Ливаном объявлены закрытой военной зоной
время публикации: 06 октября 2024 г., 20:24 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 20:24
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по результатам совещания по оценке ситуации принято решение объявить закрытой военной зоной населенные пункты Манара, Ифтах и Малкия.
ЦАХАЛ напоминает, что вход в закрытую военную зону гражданским лицам запрещен.
Приказ, подписанный командующим Северным военным округом, будет действовать до 13 октября, в случае необходимости он может быть продлен.
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