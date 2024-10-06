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Израиль

Еще три населенных пункта на границе с Ливаном объявлены закрытой военной зоной

время публикации: 06 октября 2024 г., 20:24 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 20:24
Еще три населенных пункта на границе с Ливаном объявлены закрытой военной зоной
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по результатам совещания по оценке ситуации принято решение объявить закрытой военной зоной населенные пункты Манара, Ифтах и Малкия.

ЦАХАЛ напоминает, что вход в закрытую военную зону гражданским лицам запрещен.

Приказ, подписанный командующим Северным военным округом, будет действовать до 13 октября, в случае необходимости он может быть продлен.

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