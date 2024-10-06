Внимание, розыск: пропал 44-летний Руслан Закабула из Ашкелона

Полиция повторно обратилась к населению с просьбой о помощи в розыске 44-летнего Руслана Закабулы, жителя Ашкелона. Последний раз его видели 15 сентября в Тель-Авиве,с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: худощавый, светлые волосы. Описания одежды и обуви нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771490.