О политиках и их рейтинге накануне дня покаяния. Видеокомментарий

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Сегодняшний комментарий публикуется за незадолго до Йом Кипур (Судного дня) – дня покаяния и отпущения грехов.

Год войны "Железные мечи", и до победы далеко. Тем не менее, рейтинг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу продолжает расти. Некоторую конкуренцию ему составляет Нафтали Беннет, однако он пока не вернулся в политику. Действующие политики, как оппозиционные, так и состоящие в нынешней коалиции, заметно уступают в популярности Нетаниягу.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".