В промзоне Шоама перевернулся грузовик, погиб рабочий

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, в ходе которого в промышленной зоне Шоама перевернулся грузовик.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", рабочий в возрасте около 60 лет, находившийся внутри грузовика, погиб на месте происшествия.

Погибший был жителем Гиват-Шмуэля. К расследованию происшествия привлечены инспекторы министерства труда.