В промзоне Шоама перевернулся грузовик, погиб рабочий
время публикации: 06 октября 2024 г., 17:59 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 17:59
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, в ходе которого в промышленной зоне Шоама перевернулся грузовик.
По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", рабочий в возрасте около 60 лет, находившийся внутри грузовика, погиб на месте происшествия.
Погибший был жителем Гиват-Шмуэля. К расследованию происшествия привлечены инспекторы министерства труда.
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