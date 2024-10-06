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Израиль

В промзоне Шоама перевернулся грузовик, погиб рабочий

время публикации: 06 октября 2024 г., 17:59 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 17:59
В промзоне Шоама перевернулся грузовик, погиб рабочий
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, в ходе которого в промышленной зоне Шоама перевернулся грузовик.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", рабочий в возрасте около 60 лет, находившийся внутри грузовика, погиб на месте происшествия.

Погибший был жителем Гиват-Шмуэля. К расследованию происшествия привлечены инспекторы министерства труда.

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